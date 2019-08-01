При ремонте трамвайных путей на Охте нашли остатки средневекового города

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-01T18:39:10+03:00

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Про знаменитую шведскую крепость Ниеншанц, стоявшую на берегу реки Охты у впадения в Неву, слышали многие. А то, что напротив в 1600-х годах (позднее средневековье) находился город Ниен, который эта самая крепость и защищала, почему-то забывают. Именно его остатки нашли рабочие, занимавшиеся ремонтом трамвайных путей.

- Во время реконструкции трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте обнаружены фрагменты фундаментов зданий 17 века, которые являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)», - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сразу после находки на место прибыли археологи, которые теперь изучают остатки кирпичных фундаментов городища. Им работы, конечно, прибавилось, а вот реконструкцию трамвайных путей пришлось приостановить.

Сейчас объекты культурного слоя фиксируют на фото, после чего ремонтные работы продолжатся. Пуск трамвайного движения после реконструкции намечен на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU