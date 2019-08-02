Три машины сгорели ночью в Приморском районе

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-02T09:50:26+03:00

Три машины сгорели во дворе на Оптиков в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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В ночь на пятницу, 2 августа 2018 года, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Около трех часов после полуночи во дворе дома 45, корпус 1, по улице Оптиков загорелись три автомобиля. Пламя полыхало со страшной силой, от машин, отхваченных пожаром, были слышны хлопки взрывов.

- Жалко водителей соседних автомобилей, - с ужасом отметили петербуржцы в социальной сети.

Благо, местные жители заметили бушующее пламя во дворе и вызвали пожарных. Прибыв на место в половину четвертого ночи, спасатели увидели, что горят три автомобиля: BMW, «Ниссан» и «Мазда». Развернув шланги, пожарные начали борьбу с огнем, который уже сильно разгорелся. От автомобилей по всему двору разлетался черный, едкий дым.

К 03:54 часам огонь был ликвидирован. Однако автомобили сильно пострадали. BMW, «Ниссан» и «Мазда» обгорели очень сильно, у некоторых не осталось корпусов. Также оплавились части кузова у автомобиля «КИА», который был припаркован рядом.

О пострадавших сообщений не поступало. Причины возникновения пожара выяснят специалисты.

Три автомобиля сгорели в ночном пожаре во дворе Приморского района в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU