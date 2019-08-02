2019-08-02T10:33:21+03:00
Общество

Пушистый бандит: Енот напал со спины на посетительницу контактного зоопарка в Карелии

Животное острыми когтями расцарапало женщине лицо
Лилия КОЗЛОВА
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Енот напал на женщину в Карелии и расцарапал ей лицоЕнот напал на женщину в Карелии и расцарапал ей лицоФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Жительница Петрозаводска отсудила у контактного зоопарка в Карелии 60 тысяч рублей, а также была вынуждена лечиться в течение двух месяцев после «объятий» енота. Животное напало на женщину со спины и расцарапало ей лицо. Чтобы восстановить справедливость, в разбирательства вмешалась прокуратура.

- Во время посещения контактного зоопарка, женщине на спину забрался енот и острыми когтями поцарапал ей лицо, оставив широкие рваные раны, лечение которых продолжалось два месяца, - сообщили 2 августа в прокуратуре Карелии.

Пострадавшая любительница животных предъявила претензию зоопарку, но тот не ответил. Тогда дело перешло в суд.

Несмотря на то, что представители зоопарка заявили, что предупреждали пострадавшую перед посещением о возможных травмах, суд отклонил эти доводы, поскольку отношения по оказанию услуг охватываются требованиями законодательства о защите прав потребителей, согласно которым оказываемые услуги должны быть безопасны для посетителей.

Суд потребовал взыскать с зоопарка в пользу женщины 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также наложил штраф а непринятие мер по досудебному урегулированию спора в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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