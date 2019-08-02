2019-08-02T11:07:12+03:00
Дом. Семья

Пробежал по городу медведь: Прогулка косолапого по жилому району в Карелии попала на видео

Зверь неспешно ходил по набережной в юном районе Беломорска [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Медведь устроил прогулку по набережной в карельском городе БеломорскМедведь устроил прогулку по набережной в карельском городе БеломорскФото: скрин с видео
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В Карелии косолапый мишка устроил себе неспешную ночную прогулку по набережной города Беломорск 1 августа. Животное в развалку прошлось по нескольким улицам, а после, по всей видимости, вернулось обратно в лес. Камера наружного наблюдения сняла на видео прогулку топтыгина по променаду.

На кадрах видно, как медведь не спеша идет по улице в южном микрорайоне, а дойдя до конца дороги вприпрыжку убегает в кусты. Местные жители говорят, что этого же косолапого видели у «Речного» кафе.

Горожане не на шутку испугались. Ведь встреча с медведем, а тем более голодным, может очень трагически закончиться.

- В лес за грибами страшновато, так теперь и на улицу не знаешь как выйти, не дай Бог встретить, не то, что звонить куда-то сообразишь, в живых бы остаться, - написала в соцсети местная жительница.

Напомним, что при встрече с медведем или его следом, необходимо незамедлительно сообщить об этом в МЧС, полицию и местную администрацию.

Бурый медведь устроил прогулку в карельском городе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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