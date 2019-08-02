2019-08-02T11:57:44+03:00
Происшествия

Из гаража пенсионера из Ленобласти украли квадроцикл, мотоцикл, перфоратор и удочки на полмиллиона рублей

Похищенное ищет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция ищет грабителей, обокравших пенсионера из Ленобласти.Полиция ищет грабителей, обокравших пенсионера из Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неизвестные злоумышленники обокрали пожилого жителя Ленинградской области. Из гаража пенсионера украли различного имущества на полмиллиона рублей. В руки злодеев ушли квадроцикл, мотоцикл, перфоратор, удочки со спиннингами и прочее, прочее, прочее.

- 1 августа 2019 года в полицию Приозерского района поступило сообщение от 62-летнего жителя поселка Кузнечное о том, что ночью из гаража путем отжатия дверей неизвестными совершена кража квадроцикла за 370 тысяч рублей, мотоцикла стоимостью 56 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас неизвестных похитителей ищет полиция, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Если злодеев поймают, то им грозит до шести лет тюрьмы. Там они вряд ли смогут покататься на квадроцикле или половить рыбу украденными удочками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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