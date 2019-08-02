2019-08-02T12:21:19+03:00
Звезды

В Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу»

В этом году он посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося артиста и режиссера Ролана Быкова
Петр КИБЕР
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Со 2 по 8 августа в Выборге пройдет кинофестиваль "Окно в Европу". Фото: vk.com/oknofestivalСо 2 по 8 августа в Выборге пройдет кинофестиваль "Окно в Европу". Фото: vk.com/oknofestival
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Уже сегодня, 2 августа, в Выборге открывается знаменитый на всю Россию кинофестиваль «окно в Европу». Как и всегда в средневековый город съедутся знаменитый российские актеры, режиссеры и сценаристы. Одни станут гостями форума, другие - участниками.

- В конкурсной программе «Игровое кино. Осенние премьеры» 11 картин, среди которых один дебют, - сообщает пресс-служба кинофестиваля.

А откроется «Окно в Европу» картиной Константина Худякова «Конец сезона». Вместе с режиссером фильм представят актрисы Анна Чиповская и Юлия Пересильд, которые приедут в Выборг.

Надо сказать, что нынешний год будет посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося артиста и режиссера Ролана Быкова, на заглавном фестивальном постере будет кадр из его фильма «Айболит-66».

Кроме этого Специальным событием в программе фестиваля станет показ долгожданной картины Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло». Презентацию проведет Гоша Куценко.

Три фильма со своим участием представляет Ян Цапник: «Команда мечты», «Элефант», «Трудности выживания».

Семейную мелодраму «Дорогой папа» презентует Владимир Вдовиченков. А всего за шесть дней работы фестиваля будет показано около 130 фильмов. Закрытие форума, по традиции, пройдет в Выборгском замке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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