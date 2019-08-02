В Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу»
Уже сегодня, 2 августа, в Выборге открывается знаменитый на всю Россию кинофестиваль «окно в Европу». Как и всегда в средневековый город съедутся знаменитый российские актеры, режиссеры и сценаристы. Одни станут гостями форума, другие - участниками.
- В конкурсной программе «Игровое кино. Осенние премьеры» 11 картин, среди которых один дебют, - сообщает пресс-служба кинофестиваля.
А откроется «Окно в Европу» картиной Константина Худякова «Конец сезона». Вместе с режиссером фильм представят актрисы Анна Чиповская и Юлия Пересильд, которые приедут в Выборг.
Надо сказать, что нынешний год будет посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося артиста и режиссера Ролана Быкова, на заглавном фестивальном постере будет кадр из его фильма «Айболит-66».
Кроме этого Специальным событием в программе фестиваля станет показ долгожданной картины Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло». Презентацию проведет Гоша Куценко.
Три фильма со своим участием представляет Ян Цапник: «Команда мечты», «Элефант», «Трудности выживания».
Семейную мелодраму «Дорогой папа» презентует Владимир Вдовиченков. А всего за шесть дней работы фестиваля будет показано около 130 фильмов. Закрытие форума, по традиции, пройдет в Выборгском замке.
ИСТОЧНИК KP.RU