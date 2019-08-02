Автобус с туристами из Китая попал в аварию с «Газелью» на Лиговском проспекте

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-02T13:24:46+03:00

На Лиговском проспекте туристический автобус попал в ДТП с "Газелью" Фото: скрин с видео

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Группе туристов из Китая, которые приехали насладиться достопримечательностями Санкт-Петербурга, в пятницу, 2 августа, не повезло вдвойне. Во-первых, совсем негостеприимная погода, моросящий дождь и пронизывающий холод. Во-вторых, авария, совершенно сбившая все планы.

- Автобус с китайцами и «Газель» встретились на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы, - рассказали очевидцы в социальной сети в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Как именно произошла авария, свидетели не рассказали. По всей видимости, удар был не сильный, так как сообщений о пострадавших в ДТП не поступало.

Автомобилисты жалуются на то, что авария двух больших автомобилей перекрыла движение на перекрестке и из центра машинам практически не выехать. Поэтому водителям приходится скучать в пробке, которая сейчас начинается от Рыбинской улицы.

Также заскучали и туристы из Китая, которые вместо того чтобы фотографироваться на фоне достопримечательностей и скупать сувениры, вынуждены ждать, пока завершится оформление ДТП.

ДТП туристического автобуса с китайцами и "Газели" в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU