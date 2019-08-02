На Витебском проспекте появится благоустроенный сквер
Сегодня большая инспекционная поездка врио губернатора Санкт-Петербурга прошла по Московскому району. Основное внимание глава города уделил работам по благоустройству, которое идет во дворах и в одном из скверов на Витебском проспекте, расположенном между домом 51, корпус 2 и домом 57.
- До 30 августа здесь появятся две детские площадки для малышей и подростков, спортивная зона с тренажерами и спортивным комплексом, площадка для активного отдыха с батутом и качелями, зона отдыха пожилых горожан, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Кроме этого, проект благоустройства сквера площадью 2,4 гектара предполагает масштабное озеленение. Здесь появятся больше 200 кустарников и 110 саженцев каштана, березы, липы и клена. Для отдыхающих установят 50 скамеек и велопарковку.
Сейчас работы выполнены примерно на треть, но строители уверены, что успеют в срок. А Александр Беглов поручил им сделать зону для выгула собак и продумать освещение сквера.
ИСТОЧНИК KP.RU