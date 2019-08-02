2019-08-02T15:00:58+03:00
Общество

На Витебском проспекте появится благоустроенный сквер

Ход работ проверил врио губернатора Петербурга
Петр КИБЕР
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На Витебском проспекте благоустроят сквер и поставят скамейки для отдыха.На Витебском проспекте благоустроят сквер и поставят скамейки для отдыха.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня большая инспекционная поездка врио губернатора Санкт-Петербурга прошла по Московскому району. Основное внимание глава города уделил работам по благоустройству, которое идет во дворах и в одном из скверов на Витебском проспекте, расположенном между домом 51, корпус 2 и домом 57.

- До 30 августа здесь появятся две детские площадки для малышей и подростков, спортивная зона с тренажерами и спортивным комплексом, площадка для активного отдыха с батутом и качелями, зона отдыха пожилых горожан, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Кроме этого, проект благоустройства сквера площадью 2,4 гектара предполагает масштабное озеленение. Здесь появятся больше 200 кустарников и 110 саженцев каштана, березы, липы и клена. Для отдыхающих установят 50 скамеек и велопарковку.

Сейчас работы выполнены примерно на треть, но строители уверены, что успеют в срок. А Александр Беглов поручил им сделать зону для выгула собак и продумать освещение сквера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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