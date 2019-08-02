2019-08-02T16:14:00+03:00
Общество

Пенсионерка из Ленобласти смогла выжить после пяти дней блуждания по лесу

Поход по грибы 60-летней женщины несколько затянулся
Петр КИБЕР
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Потерявшаяся и найденная 60-летняя Александра Кукушкина. Фото: ПСО "Экстремум"/ vk.com/extremumПотерявшаяся и найденная 60-летняя Александра Кукушкина. Фото: ПСО "Экстремум"/ vk.com/extremum
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Пять дней блуждала по лесу 60-летняя жительница Тихвинского района Ленинградской области, пока ее не нашли спасатели. 27 июля женщина вместе со знакомым ушла в лес за грибами, но потом потерялась и не смогла самостоятельно найти дорогу домой.

Мужчина, собиравший вместе с пенсионеркой грибы и ягоды, смог на следующий день выйти к людям и сообщил о пропаже женщины в полицию. С этого момента искать жительницу Ленобласти начали и волонтеры из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и петербургского «ПСО «Экстремум».

Удача улыбнулась поисковикам лишь 2 августа. Блуждавшая пять дней по лесу пенсионерка осунулась, похудела, но не потеряла бодрости духа. Сейчас с женщиной все в порядке.

А специалисты «Экстремума» советуют всем, даже уверенным в себе людям, при походе в лес обязательно брать заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, еду и воду, а также лекарства, которые вы принимаете. Родным и знакомым надо рассказать куда вы идете и обязательно надеть теплые и яркие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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