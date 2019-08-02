2019-08-02T19:44:10+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге на месяц ограничат движение по Екатерингофскому мосту и Российскому путепроводу

Для автомобилистов все это время будут действовать особые правила
Сергей ВОЛЧКОВ
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На Екатерингофском мосту проведут капитальный ремонт: отреставрируют перила, парапеты, заменят асфальт.На Екатерингофском мосту проведут капитальный ремонт: отреставрируют перила, парапеты, заменят асфальт.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже завтра, 3 августа, автомобилистам Санкт-Петербурга придется пересекать Екатерингофский мост, соединяющий Безымянный и Гутуевский острова, по новым правилам. Причина – капитальный ремонт.

- Подрядчик отреставрирует перила и фасадный карниз, заменит покрытие на проезжей части и тротуарах, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Мостотреста». – Также будут отремонтированы парапеты и заново окрашены металлические части пролетов.

Ремонт продлится до 3 сентября. Все это время проезжая часть моста будет сужена на девять метров – автомобилям выделят «трассы» по три с половиной метра в обе стороны. Пешеходам безопасный путь подскажут специальные информационные щиты.

Также с 3 августа будет ограничено движение на Российском путепроводе. До 16 августа дорожники перекроют для транспорта крайние полосы. С 17 по 31 крайние полосы будут открыты, но закроются для проезда внутренние

ИСТОЧНИК KP.RU

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