В Московском районе Санкт-Петербурга спасли птицу из Красной книги
Сегодня, 2 августа, в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга поступил звонок от жителя Московского проспекта. Мужчина рассказали, что заметил рядом со своими домом очень странную птицу: она практически безбоязненно подпускала к себе прохожих, не пыталась улететь, но и не давалась в руки. Инспекторы, прибывшие на место, опознали необычного гостя: им оказался сокол-чеглок, занесенный в Красную книгу Санкт-Петербурга.
- Найденная птица еще молодая, видно, что у нее не доросли маховые перья. В таком возрасте птенцы чеглока еще не очень уверенно летают. Скорее всего, она ударилась обо что-то, либо на нее напали вороны, - отметили в пресс-службе комитета. – Как правило, чеглок гнездится на Новодевичьем либо Волковском кладбищах.
Сейчас маленькому соколу нужен особый уход – в таком возрасте птенцы еще не умеют самостоятельно охотиться и живут на родительском «обеспечении». Найденыша специалисты передали центру «Сирин».
ИСТОЧНИК KP.RU