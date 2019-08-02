В Московском районе Санкт-Петербурга спасли птицу из Красной книги

2 Авг. 20:22 2019-08-02T23:07:04+03:00

Так выглядит взрослый чеглок. Найденыш с Московского проспекта поменьше, да и охотиться сам еще не умеет. Фото: Википедия, Lilly M

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 августа, в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга поступил звонок от жителя Московского проспекта. Мужчина рассказали, что заметил рядом со своими домом очень странную птицу: она практически безбоязненно подпускала к себе прохожих, не пыталась улететь, но и не давалась в руки. Инспекторы, прибывшие на место, опознали необычного гостя: им оказался сокол-чеглок, занесенный в Красную книгу Санкт-Петербурга.

- Найденная птица еще молодая, видно, что у нее не доросли маховые перья. В таком возрасте птенцы чеглока еще не очень уверенно летают. Скорее всего, она ударилась обо что-то, либо на нее напали вороны, - отметили в пресс-службе комитета. – Как правило, чеглок гнездится на Новодевичьем либо Волковском кладбищах.

Сейчас маленькому соколу нужен особый уход – в таком возрасте птенцы еще не умеют самостоятельно охотиться и живут на родительском «обеспечении». Найденыша специалисты передали центру «Сирин».

ИСТОЧНИК KP.RU