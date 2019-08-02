Огромный кратер образовался в асфальте в Выборгском районе Санкт-Петербурга

2 Авг. 20:55 2019-08-02T23:06:57+03:00

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Дырами в асфальте Санкт-Петербург не удивишь – они у нас появляются прямо-таки с завидной регулярностью, особенно во время гидравлических испытаний труб. Но сегодня, 2 августа, в Выборгском районе случилось нечто из ряда вон выходящее: возле НИИ бумажной промышленности по 2-му Муринскому проезду, 49, образовалась не дыра даже, а целый кратер, в который без труда войдет средних размеров автомобиль. Фотографиями разрушений местные жители поделились в социальных сетях.

- Говорят, что прорвало трубу, - сетуют пользователи группы «Жители Светлановского» ВКонтакте. – В подвале НИИ стоит вода. Приезжала аварийка, четыре часа не могли найти канализационные люки. В итоге нашли – под асфальтом. Продолбили еще две дыры, поменьше.

Сейчас место происшествия ограждено бело-красными ленточками. Прорыв трубы успешно ликвидировали, как долго продлится работы по восстановлению асфальте – пока, увы, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU