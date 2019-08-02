Rammstein сожгли детскую коляску на концерте в Петербурге
Пока мы с вами тихо-мирно провожаем пятницу и готовимся встречать выходные, на «Газпром арене» творится нечто невообразимое. Там грохочет, ревет и плюется огнем концерт самых суровых арийцев на свете – рок-группы Rammstein. Представить их шоу без огненных спецэффектов и провокаций невозможно. Вот и сейчас гости с сумрачного Рейна начали выступление в Санкт-Петербурге с того, что выкатили на сцену огромную детскую коляску и подожгли ее на глазах у тысяч зрителей.
- Rammstein сегодня в ударе! – делятся петербуржцы в социальных сетях впечатлениями от увиденного.
Такой трюк группа проворачивает не впервые: точную копию коляски, сгоревшей в Санкт-Петербурге, они уже поджигали в Москве на стадионе «Лужники». Происходит все действо во время исполнения песни Puppe. В коляске должна лежать огромная кукла – когда разгорается пламя, она начинает плавиться, дергаться и корчиться. Одним словом – все в лучших традициях Rammstein.
Между тем концерт в самом разгаре. Ждем новых сюрпризов.
Rammstein сожгли детскую коляску на концерте в Петербурге.Илья КРУШЕВСКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU