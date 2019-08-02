2019-08-02T23:06:51+03:00
Звезды

Rammstein сожгли детскую коляску на концерте в Петербурге

На концерте суровых немцев как всегда не обошлось без огня и провокаций [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Такой трюк группа уже проворачивала в Москве - тогда в коляске лежала огромная пластиковая кукла.Такой трюк группа уже проворачивала в Москве - тогда в коляске лежала огромная пластиковая кукла.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Пока мы с вами тихо-мирно провожаем пятницу и готовимся встречать выходные, на «Газпром арене» творится нечто невообразимое. Там грохочет, ревет и плюется огнем концерт самых суровых арийцев на свете – рок-группы Rammstein. Представить их шоу без огненных спецэффектов и провокаций невозможно. Вот и сейчас гости с сумрачного Рейна начали выступление в Санкт-Петербурге с того, что выкатили на сцену огромную детскую коляску и подожгли ее на глазах у тысяч зрителей.

- Rammstein сегодня в ударе! – делятся петербуржцы в социальных сетях впечатлениями от увиденного.

Такой трюк группа проворачивает не впервые: точную копию коляски, сгоревшей в Санкт-Петербурге, они уже поджигали в Москве на стадионе «Лужники». Происходит все действо во время исполнения песни Puppe. В коляске должна лежать огромная кукла – когда разгорается пламя, она начинает плавиться, дергаться и корчиться. Одним словом – все в лучших традициях Rammstein.

Между тем концерт в самом разгаре. Ждем новых сюрпризов.

Rammstein сожгли детскую коляску на концерте в Петербурге.Илья КРУШЕВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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