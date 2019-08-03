2019-08-03T11:31:24+03:00
Происшествия

Муж с женой легализовали в Петербурге 10 тысяч незаконных мигрантов

Деятельность криминальной группировки пресекли полицейские
Петр КИБЕР
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10 тысяч мигрантов легализовала в Петербурге супружеская пара.10 тысяч мигрантов легализовала в Петербурге супружеская пара.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Чтобы не удивляться, откуда на улицах Петербурга столько нелегальных мигрантов, достаточно лишь иногда читать полицейские сводки. Стражи порядка регулярно ловят самих же петербуржцев, которые за деньги помогают тысячам иностранцев незаконно оставаться в городе.

- С января 2016 года по февраль 2018 года на территории Санкт-Петербурга супружеская пара создала организованную группу, куда привлекались женщины в возрасте от 25 до 56 лет, нуждавшиеся в быстром заработке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Занимались злоумышленники тем, что поделывали миграционные документы, помогая приезжим из других государств оставаться в городе. Кроме этого мигранты могли получить и необходимые медицинские справки.

Стоили услуги по «легализации» от 300 до 22 000 рублей. В день фирма зарабатывала около 200 тысяч чистого дохода. А всего, по подсчетам следователей, таким образом в Петербурге незаконно остались около 10 тысяч мигрантов.

Главным следственным управлением петербургского главка завершено производство дела по статье «Организация незаконной миграции», вскоре всех членов группировки ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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