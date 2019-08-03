Петербург стал лидером в списке «психически больных» городов России

3 Авг. 13:48 2019-08-03T13:48:02+03:00

В Cеверной столице почти вдвое больше пациентов с расстройствами, чем даже в Москве

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Петербург стал самым психически больным городом России. По показателю числа пациентов с впервые выявленными случаями подобного рода расстройств, Северная столица уверенно обогнала все регионы страны. И даже, почти вдвое, Москву. Рейтинг, на основе данным Министерства здравоохранения России за 2018 год составили в РТ.

- Больше всего впервые выявленных случаев психических расстройств - в Санкт-Петербурге (4,7 тысячи пациентов). На втором месте расположилась Москва (2,8 тысячи), - сообщает РТ.

Далее по списку идут Татарстан (2,5 тысячи пациентов), Башкортостан (2,4 тысячи) и Челябинская область (2,1 тысячи). А вот меньше всего психбольных найдено в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

Впрочем, у любой статистики есть две стороны. Большое число случаев может объясняться хорошей работой врачей, которые выявляют подобных пациентов и наличием медучреждений, которых в отдаленных регионах страны просто не хватает.

А всего за 2018 год впервые диагноз «психическое расстройство» был поставлен больше 59 тысяч раз. И в это число не входят те россияне, чьи ментальные проблемы вызваны употреблением различных веществ и препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU