2019-08-03T17:23:22+03:00
Общество

Итальянские тревел-блогеры посетили Петербург и остались в восторге

В этот раз гостям показали музеи, а на другой раз оставили походы арт-пространствам, гастротурам и торговым центрам города
Петр КИБЕР
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Петербург понравился итальянским тревел-блогерам. Не зря город называют северной Венецией.Петербург понравился итальянским тревел-блогерам. Не зря город называют северной Венецией.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург продолжает рекламировать себя как один из главных центров туризма в мире. И чтобы привлекать путешественников из европейских стран, им предлагают увидеть город глазами соотечественников. В город приглашают иностранных тревел-блогеров, которые потом публикуют в интернете свои впечатления о поездке.

- Гости из Италии побывали в Эрмитаже, Царском Селе, Петергофе, музее Фаберже. Они поделятся своими впечатлениями о посещении Санкт-Петербурга не только в средствах массовой информации и блогах, но и на информационных ресурсах с хэштегом #visitpetersburg, - сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Надо сказать, что гости - не простые пользователи соцсетей. У каждого из блогеров есть не менее 250 тысяч подписчиков, которые следят их поездками. Это современный способ продвижения и рекламы в Интернете.

Что касается самих итальянцев, то им очень понравилось в Петербурге, а в следующий раз они хотят пройтись по арт-пространствам, барам. ресторанам и торговым центрам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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