На Васильевском острове из-за ДТП число светофоров уменьшилось на один

3 Авг. 18:08 2019-08-03T18:08:10+03:00

На перекрестке 1-й Линии и Большого проспекта столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»

Изменить размер текста: A A

Ни в чем не повинный светофор пострадал в аварии, произошедшей на пересечении 1-й Линии и Большого проспекта Васильевского острова. Здесь, как часто бывает, один поворачивал, другой летел, а в итоге они встретились...

- Столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», светофор снесен. Занимают правую полосу. ДПС на месте, - пишут петербуржцы в соцсетях.

По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности водителя «Фольксвагена». Он поворачивал налево на Большой проспект и решил проскочить перед встречным троллейбусом. Однако параллельно троллейбусу, по правой полосе, ехал «Мерседес». Он вылетел перед уже поворачивавшим «Фольксвагеном».

От удара последний развернуло на 90 градусов, а «Мерседес» вылетел на тротуар и снес светофор. По счастью, в столкновении пострадало только железо. Оба водителя самостоятельно вышли из машин.

Теперь тому, кого признают виновным, придется оплатить еще и ремонт светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU