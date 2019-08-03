2019-08-03T18:08:10+03:00
Происшествия

На Васильевском острове из-за ДТП число светофоров уменьшилось на один

На перекрестке 1-й Линии и Большого проспекта столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове снесли светофор. Фото: vk.com/spb_todayНа Васильевском острове снесли светофор. Фото: vk.com/spb_today
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Ни в чем не повинный светофор пострадал в аварии, произошедшей на пересечении 1-й Линии и Большого проспекта Васильевского острова. Здесь, как часто бывает, один поворачивал, другой летел, а в итоге они встретились...

- Столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», светофор снесен. Занимают правую полосу. ДПС на месте, - пишут петербуржцы в соцсетях.

По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности водителя «Фольксвагена». Он поворачивал налево на Большой проспект и решил проскочить перед встречным троллейбусом. Однако параллельно троллейбусу, по правой полосе, ехал «Мерседес». Он вылетел перед уже поворачивавшим «Фольксвагеном».

От удара последний развернуло на 90 градусов, а «Мерседес» вылетел на тротуар и снес светофор. По счастью, в столкновении пострадало только железо. Оба водителя самостоятельно вышли из машин.

Теперь тому, кого признают виновным, придется оплатить еще и ремонт светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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