В Бокситогорске масштабно отмечают 92-й день рождения Ленинградской области

3 Авг. 19:41 2019-08-03T19:41:55+03:00

На праздник приехал губернатор Александр Дрозденко и сотни гостей со всех уголков 47 региона

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1 августа Ленинградская область отметила свой день рождения. Ровно 92 года назад решением правительства образовался этот субъект страны. Но масштабные торжества было решено проводить в выходные, чтобы в гуляниях приняло участие как можно больше гостей. В субботу, 3 августа, их принимает столица праздника - город Бокситогорск.

- Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства. Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город, - приводит слова Александра Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

И уже известны следующие столицы праздника. В 2020-м году ей станет Всеволожск, а через год - Тосно. Их также ждет масштабное обновление. Вместе со почетным званием каждый областной город получает по 200 миллионов рублей, которые идут на благоустройство.

А пока во всю гуляет Бокситогорск. Здесь уже заложили Аллею Спорта, посвященную успехам атлетов из 47 региона, провели гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» с блюдами местной кухни и встретили гостей со многих регионов России и из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU