2019-08-04T20:29:39+03:00
Происшествия

Серьезная авария из пяти автомобилей под деревней Трегубово «закрыла» дорогу на Санкт-Петербург

По одной из версий, водители пытались обогнать фуру
Сергей ВОЛЧКОВ
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Три автомобиля вышвырнуло в кювет. Фура и еще одна легковушка остались на проезжей части. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»Три автомобиля вышвырнуло в кювет. Фура и еще одна легковушка остались на проезжей части. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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Сегодня, 4 августа, около 15:30 в районе деревни Трегубово в Новгородской области произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. Часть трассы М-10 «Россия», ведущую в сторону Санкт-Петербурга, оказалась перекрыта – место происшествия водители объезжали по «встречке». О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

- Три машины в кювете, фура на обочине, одна машина на проезжей части, - поделились пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На момент публикации экстренных служб еще не было, пострадавшим оказывали помощь очевидцы. Сколько человек получило травмы во время столкновения, что это были за люди, и где они сейчас, пока не сообщается. Между тем, по мнению участников обсуждения, причиной аварии стали спешка и банальная невнимательность водителей.

- Скорее всего, все три легковушки пытались обогнать фуру, - предположил один из пользователей. – И не подумали о том, что там идет сужение дороги. Вот вам итог.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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