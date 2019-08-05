Погибший на крыше «Сапсана» зацепер задержал поезд «Петербург-Москва» почти на час

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-05T08:43:27+03:00

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Смерть зацепера стала причиной опоздания скоростного «Сапсана», шедшего из Петербурга в Москву. Поезд прибыл в столицу позднее на час из-за того, что на крыше одного из вагонов возник пожар. Тело обнаружили аварийщики, отправившиеся тушить пламя.

- 4 августа 2019 года, по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редькино был задержан поезд «Сапсан» №755 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пока точные причины произошедшего устанавливаются, но известно, что своим телом погибший создал короткое замыкание, из-за которого и произошло возгорание. Судя по всему, мужчина забрался на крышу одного из вагонов еще в Петербурге или же на промежуточной станции.

После того, как огонь потушили, а тело сняли и передали прибывшим спасателям, поезд продолжил свой путь.

Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимается столичное управление Следственного комитета России. А в РЖД напоминают, что железная дорога - источник повышенной опасности и пренебрежение правилами легко может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU