Петербургский бизнесмен попался с крупной партией наркотиков на трассе «Россия»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-05T10:17:35+03:00

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Предприниматель из Санкт-Петербурга, взрослый, уважаемый человек, попался с крупной партией наркотиков. Порошок бежевого цвета 37-летний мужчина спрятал в своем автомобиле, в надежде, что его солидный BMW 320 правоохранители осматривать не будут. Однако очень сильно ошибся. Внимание стражей правопорядка бизнесмен привлек вечером 3 августа, припарковавшись на обочине.

- Около 21 часа 3 августа на 36-м километре автодороги «Россия» в Тосненском районе на обочине правоохранители заметили автомобиль, принадлежащий 37-летнему бизнесмену. Во время осмотра BMW у владельца автосервиса было обнаружено и изъято 40 пакетиков с застежками с неким порошком внутри, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Бизнесмена задержали, а порошок отправили на экспертизу. Оказалось, что в каждом из пакетиков было по пять грамм вещества метамфетамина. В общей сложности, мужчина вез с собой 200 граммов наркотиков.

Полиция возбудила уголовное дело за хранение такого большого количества наркотиков. Как оказалось, сталкиваться с законом 37-летнему петербуржцу не впервой. В 2007 году он уже привлекался к уголовной ответственности за побои средней тяжести. Однако тогда дело было прекращено из-за примирения сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU