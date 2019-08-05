2019-08-05T11:33:19+03:00
Происшествия

Трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе

В полицию обратилась мать одного из альпинистов
Петр КИБЕР
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На Эльбрусе пропали трое молодых петербургских альпинистов.На Эльбрусе пропали трое молодых петербургских альпинистов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трое молодых петербуржцев пропали при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. С просьбой найти своего 21-летнего сына и его друзей в полицию Курортного района Северной столицы обратилась мать одного из альпинистов.

- Свое восхождение группа никак не регистрировала и на связь в последний раз выходила 2 августа. Альпинисты написали в СМС, что двигаются по намеченному маршруту, - пишет «Мойка 78».

По предварительным данным, в группе двое молодых людей и девушка. Студенты еще 28 июля отправились из Петербурга в Минеральные Воды. Оттуда они планировали добраться до подножия горы и начать восхождение.

2 августа группа сообщила, что у них все в порядке, и восхождение по запланированному маршруту продолжается. С собой у ребят были лишь мобильные телефоны. После двух дней их молчания, мать одного из молодых людей забеспокоилась и пошла в полицию.

В МЧС Кабардино-Балкарии пока информации о поисках петербургских альпинистов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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