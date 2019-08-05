2019-08-05T13:12:29+03:00
Происшествия

У таксиста угнали иномарку за 1,8 миллиона рублей

На дорогой машине, купленной к кредит, мужчина как раз и работал
Петр КИБЕР
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Полиция ищет угонщиков, лишивших таксиста элитной иномарки.Полиция ищет угонщиков, лишивших таксиста элитной иномарки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет злоумышленников, оставивших местного таксиста без дорогой иномарки. Автомобиль почти за два миллиона рублей, на котором мужчина и возил клиентов, бесследно исчез из под окон в прошедшие выходные.

- В период с трех часов дня 2 августа до половины первого часа ночи 4 августа от дома по улице Демьяна Бедного неизвестный похитил автомобиль Hyundai Genesis G-80 черного цвета, 2018 года выпуска, стоимостью 1,8 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам самого заявителя, машины премиум-класса была куплена им для личных нужд и для работы в такси через агрегатор (сервис службы заказов) по договору.

Пока владелец временно остался без «колес» и работы, а полицейские ищут похитителя машины. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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