Болельщика «Зенита», который подрался с ОМОНом, хотят отправить за под арест

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-05T13:53:43+03:00

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Большими неприятностями грозит субботняя выходка одному из фанатов «зенита», который в перерыве матча с «Краснодаром» устроил драку с полицейскими. Стычка с ОМОНовцами произошла в импровизированной «курилке», когда нетрезвый болельщик попытался раздвинуть ее границы. Теперь мужчина задержан и может оказаться за решеткой.

- 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена», действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Росгвардии, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

В Росгвардии заверяют, что сотрудники ОМОН «действовали в рамках своих полномочий». Пострадавшему полицейскому оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает. А вот 25-летнему болельщику светят серьезные неприятности. В отношении него заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», по которой можно получить и штраф и до пяти лет тюрьмы.

Сейчас нападавший задержан, следствие будет настаивать на его аресте до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU