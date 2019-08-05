2019-08-05T14:42:55+03:00
Происшествия

Собака напала на 2-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

Ребенка госпитализировали с раной лица и переломом носа
Лилия КОЗЛОВА
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На 2-летнюю девочку напала собака на детской площадке в ПетербургеНа 2-летнюю девочку напала собака на детской площадке в ПетербургеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Маленькая 2-летняя девочка попала в больницу после обычной прогулки во дворе дома в Невском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 4 августа. На ребенка напала бесхозная собака, с виду породистая. Родители не успели защитить малышку от агрессивного пса.

- В полицию Невского района Петербурга поступила телефонограммы из больницы о том, что вечером 4 августа 2019 года, к ним были доставлена 2-летняя девочка с сильными увечьями после нападения собаки, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

По рассказам матери ребенка, они гуляли на детской площадке во дворе дома 80 по Дальневосточному проспекту, когда все произошло. Неизвестная женщине собака напала на ее дочь и укусила за лицо. В итоге у малютки укушенная рана и перелом носа.

Женщина пояснила, что внешне собака напоминала по породе лайку. Рядом с ней хозяев не было. Сейчас полиция проводит проверку и пытается найти владельцев агрессивного пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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