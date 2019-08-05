2019-08-05T16:03:35+03:00
Общество

На Петербург надвигаются магнитные бури

Во вторник и среду метеозависимым людям придется непросто
Петр КИБЕР
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На Петербург надвигается магнитная буря. Фото: https://vk.com/aurora812На Петербург надвигается магнитная буря. Фото: https://vk.com/aurora812
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Если у вас еще не болит голова, то это означает, что магнитная буря пока не разбушевалась. Метеозависимым петербуржцам стоит быть готовым к новым испытаниям, ведь на город надвигается магнитная буря. Она будет властвовать над планетой 6 и 7 августа.

- Влияние начнет ощущаться с ноля часов 6 августа, к 3:00 буря достигнет своего пика, а после 6 утра пойдет на спад. Повторение «вспышки» произойдет в ночь с 6 на 7 августа, - сообщает сервис «Ру-Метео».

Впрочем, у бури будет и приятный момент. Благодаря этому метеоявлению, под Петербургом можно будет увидеть Северное сияние.

- Друзья, прямо сейчас разгорается геомагнитная буря с хорошими параметрами для сияний. Погода на ночь в Ленинградской области ясная. Так что может сегодня и засияет- ждем вечера! - сообщают охотники за сиянием в социальных сетях.

И если все сложится как надо, то уже завтра можно будет рассматривать красочные фото этого полярного явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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