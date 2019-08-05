Группа «Аквариум» собрала в сети почти 2 миллиона рублей на запись нового альбома

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-05T16:31:52+03:00

Борис Гребенщиков попросил помощи у поклонников на запись альбома и они собрали почти два миллиона рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

По словам Бориса Гребенщикова, за ними нет ни банков, ни корпораций

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Петербургские рок-музыканты из группы «Аквариум» вновь обратились к поклонникам за помощью, чтобы собрать средства на запись нового альбома. За две недели на одной из краудфандинговой платформ набралось почти два миллиона рублей.

- За «Аквариумом» не стоит банков и больших корпораций: все, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Сейчас мы записываем новую пластинку. Поэтому мы снова объявляем народный сбор средств на звукозапись, - написал в обращении к фанатам Борис Гребенщиков.

Старт сбора начался 17 июля и всего за сутки на счет пришло 700 тысяч рублей. Потом темпы немного упали, но к началу августа набралось уже 1 миллион 920 тысяч, а всего к концу месяца необходимо набрать 2,5 миллиона.

Напомним, что прошлый раз «Аквариум» также просил у фанатов деньги в интернете. Тогда вместо 3 миллионов было собрано сразу семь, поэтому средств хватило на два альбома.

ИСТОЧНИК KP.RU