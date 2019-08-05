2019-08-05T16:31:52+03:00
Общество

Группа «Аквариум» собрала в сети почти 2 миллиона рублей на запись нового альбома

По словам Бориса Гребенщикова, за ними нет ни банков, ни корпораций
Петр КИБЕР
Поделиться:
Борис Гребенщиков попросил помощи у поклонников на запись альбома и они собрали почти два миллиона рублей.Борис Гребенщиков попросил помощи у поклонников на запись альбома и они собрали почти два миллиона рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургские рок-музыканты из группы «Аквариум» вновь обратились к поклонникам за помощью, чтобы собрать средства на запись нового альбома. За две недели на одной из краудфандинговой платформ набралось почти два миллиона рублей.

- За «Аквариумом» не стоит банков и больших корпораций: все, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Сейчас мы записываем новую пластинку. Поэтому мы снова объявляем народный сбор средств на звукозапись, - написал в обращении к фанатам Борис Гребенщиков.

Старт сбора начался 17 июля и всего за сутки на счет пришло 700 тысяч рублей. Потом темпы немного упали, но к началу августа набралось уже 1 миллион 920 тысяч, а всего к концу месяца необходимо набрать 2,5 миллиона.

Напомним, что прошлый раз «Аквариум» также просил у фанатов деньги в интернете. Тогда вместо 3 миллионов было собрано сразу семь, поэтому средств хватило на два альбома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге появились новые ресторанные улицы
Движение по развязке ЗСД с Новым шоссе откроют в сентябре
В консульстве Финляндии прокомментировали ужесточение правил выдачи виз
На «Невском рынке» снесли торговые павильоны
«У нас очень много скотча»: Отец из Петербурга, связавший дочь, заставил ее объясниться на камеру
Петербуржец отправится в колонию строго режима за попытку убить сестру своей жены
На Петербург надвигаются магнитные бури
Девушке-пилоту закрыли выезд за рубеж из-за штрафов и долгов почти на миллион рублей
Водителя, угнавшего машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, отправили под арест
Собака напала на 2-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге
Уроженец Белгорода решил поменять права в Петербурге и попал под уголовное дело
14 ударов топором в шею и голову: Петербуржец, зарубивший 11-летнего сына, отправится на 15 лет в тюрьму
Болельщика «Зенита», который подрался с ОМОНом, хотят отправить за под арест
У таксиста угнали иномарку за 1,8 миллиона рублей
Пьяный петербуржец сбежал с места аварии и притворился, что у него угнали автомобиль
У жителя Шлиссельбурга нашли в холодильнике пять килограммов наркотиков
В Петербурге предлагают тождественно отмечать Ленинградский день Победы
До зарплаты: Петербуржцы набрали микрозаймов на 6,3 миллиарда рублей
Трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе
Скелет петербурженки с обручальным кольцом нашли у Комендантского аэродрома
Вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых появилась камера наблюдения
В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения
Мужчина открыл стрельбу по посетителю в кафе «Встреча» на севере Петербурга
В Невском районе коммунальщики закрасили граффити с видами деревенской жизни