На «Невском рынке» снесли торговые павильоны

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-05T16:53:07+03:00

Договор аренды с городом у владельцев продлен не был

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга потребовал освободить площади, занимаемыми торговыми павильонами на «Невском рынке», что на проспекте Обуховской обороны, 75а. Поскольку объекты остались на месте, сегодня с визитом на место приехали уже сотрудники комитета, которые разобрали все самостоятельно.

- На площади более 6,5 тысяч квадратных метров расположены два 2-этажных и два 1-этажных кирпичных здания, используемые под размещение рынка, административный корпус и точку общественного питания, - сообщает пресс-служба ККИ.

Договор о аренде с коммерсантами был расторгнут еще в июне 2018 года. С этого момента рынок должен был съехать самостоятельно, однако этого не произошло, а торговцы продолжили работать.

Теперь им предстоит ответить за самовольное занятие городской земли и оплатить работы по демонтажу павильонов, которые они не пожелали разбирать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU