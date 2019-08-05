В Петербурге появились новые ресторанные улицы
В Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2019 года открылись около 500 новых точек, так называемого стрит-ретейл. В основном это кафе и рестораны. Так как многие из них не смогли разместиться на популярной, по проблемной улице Рубинштейна, владельцы заведений начали захватывать другие улицы в центре города.
- Общий объем площадей, которые занимает стрит-ретейл – 596,5 тысяч квадратных метров. Больше половины заведений занимают помещения не менее 100 квадратных метров. В основном это бары, рестораны, кафе, магазины и аптеки, - говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.
Профили арендаторов с годами особо не изменились. Тройка лидеров остается прежней — общественное питание — 32%, продукты — 12% и одежда 9%.
Так как многим уже не хватает место на знаменитой барной улице Рубинштейна, новые заведения потихоньку начинают перебираться на другие, менее известные нынче улицы в центре города. Ресторанчики, кафе и бары появились на лице Некрасова, улице Белинского, в Басковом переулке.
ИСТОЧНИК KP.RU