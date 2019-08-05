2019-08-06T10:33:29+03:00
Общество

В Петербурге появились новые ресторанные улицы

За полгода в городе открылись 164 кафе и ресторанов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге за полгода появилось около 164 заведений общепитаВ Петербурге за полгода появилось около 164 заведений общепитаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2019 года открылись около 500 новых точек, так называемого стрит-ретейл. В основном это кафе и рестораны. Так как многие из них не смогли разместиться на популярной, по проблемной улице Рубинштейна, владельцы заведений начали захватывать другие улицы в центре города.

- Общий объем площадей, которые занимает стрит-ретейл – 596,5 тысяч квадратных метров. Больше половины заведений занимают помещения не менее 100 квадратных метров. В основном это бары, рестораны, кафе, магазины и аптеки, - говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Профили арендаторов с годами особо не изменились. Тройка лидеров остается прежней — общественное питание — 32%, продукты — 12% и одежда 9%.

Так как многим уже не хватает место на знаменитой барной улице Рубинштейна, новые заведения потихоньку начинают перебираться на другие, менее известные нынче улицы в центре города. Ресторанчики, кафе и бары появились на лице Некрасова, улице Белинского, в Басковом переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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