Ретротрамвай сделают новым туристическим брендом Санкт-Петербурга

5 Авг. 18:19 2019-08-05T18:19:28+03:00

Курсировать он будет под номером 1

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В Санкт-Петербурге планируют создать новый туристический бренд города – ретротрамвай, которому присвоят бортовой номер 1. На маршруте по историческим местам города запланировано 17 остановок, а сам транспорт оборудуют системой видеорегистрации и наблюдения.

- Маршрут ретротрамвая будет начинаться от Василеостровского трамвайного парка, из ворот которого в 1907 году на линию вышли первые электрические трамваи. Далее трасса пройдет по Среднему проспекту, через Тучков мост, по проспекту Добролюбова, по Кронверкскому проспекту, через Троицкую площадь, Троицкий и Литейные мосты, - сообщили в Смольном.

Туристический маршрут охватит основные достопримечательности города: Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Михайловский замок и многие другие. Разумеется, для того, чтобы познакомиться со всеми красотами города, в трамваях планируется вести различные экскурсии, в том числе тематические. В состав трамвая войдут подлинные музейные вагоны или копии знаменитых ленинградских моделей «Стиляга», «Слон» и МС-ку.

Важно, что почетными пассажирами ретротрамвая всегда будут ветераны, гости и участники торжественных мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы, Дню снятия блокады Ленинграда. Рейсы стартуют в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU