Прогноз погоды на 6 августа в Санкт-Петербурге: Почти солнечно и тепло
Еще неделю назад синоптики, как казалось, убили веру во все хорошее, пообещав, что теплого августа не будет. Петербуржцы уже было начали грустить, но погода все же смилостивилась. Нет, жары по-прежнему ждать не приходится, но приемлемые для лета 19-20 градусов тепла термометры все же покажут.
- 6 августа в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Во второй половине дня слабый и переменных направлений. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.
Правда уже в среду в город на Неве опять придут дожди, станет прохладнее - не выше +17-ти и немного ветренно, однако в четверг вновь можно ждать тепла и солнца. Причем станет еще жарче - до +22 градусов.
Правда метеозависимим петербуржцам грозит другая неприятность - 6 и 7 августа над землей будет властвовать магнитная буря. Поэтому у некоторых горожан может побаливать голова.
ИСТОЧНИК KP.RU