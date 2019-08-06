Прогноз погоды на 6 августа в Санкт-Петербурге: Почти солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-06T08:13:46+03:00

Во вторник в Птеербурге будет тепло и солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник осадков в городе на Неве не ожидается, а температура поднимется до +20 градусов

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Еще неделю назад синоптики, как казалось, убили веру во все хорошее, пообещав, что теплого августа не будет. Петербуржцы уже было начали грустить, но погода все же смилостивилась. Нет, жары по-прежнему ждать не приходится, но приемлемые для лета 19-20 градусов тепла термометры все же покажут.

- 6 августа в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Во второй половине дня слабый и переменных направлений. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Правда уже в среду в город на Неве опять придут дожди, станет прохладнее - не выше +17-ти и немного ветренно, однако в четверг вновь можно ждать тепла и солнца. Причем станет еще жарче - до +22 градусов.

Правда метеозависимим петербуржцам грозит другая неприятность - 6 и 7 августа над землей будет властвовать магнитная буря. Поэтому у некоторых горожан может побаливать голова.

ИСТОЧНИК KP.RU