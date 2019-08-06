2019-08-06T08:13:46+03:00
Общество

Прогноз погоды на 6 августа в Санкт-Петербурге: Почти солнечно и тепло

Во вторник осадков в городе на Неве не ожидается, а температура поднимется до +20 градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Во вторник в Птеербурге будет тепло и солнечно.Во вторник в Птеербурге будет тепло и солнечно.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Еще неделю назад синоптики, как казалось, убили веру во все хорошее, пообещав, что теплого августа не будет. Петербуржцы уже было начали грустить, но погода все же смилостивилась. Нет, жары по-прежнему ждать не приходится, но приемлемые для лета 19-20 градусов тепла термометры все же покажут.

- 6 августа в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Во второй половине дня слабый и переменных направлений. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Правда уже в среду в город на Неве опять придут дожди, станет прохладнее - не выше +17-ти и немного ветренно, однако в четверг вновь можно ждать тепла и солнца. Причем станет еще жарче - до +22 градусов.

Правда метеозависимим петербуржцам грозит другая неприятность - 6 и 7 августа над землей будет властвовать магнитная буря. Поэтому у некоторых горожан может побаливать голова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленый и Верхний Лебяжий мосты в Петербурге закроют на ремонт
Хулиган, ударивший женщину-кондуктора в Петербурге, раскаялся на камеру
Дачнику, который зарубил пенсионера топором, предъявили обвинение в убийстве
Сбербанк в Петербурге снизил ставки по ипотеке
Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes
Три петербургских театра попали в список самых богатых в России по версии Forbes
Сестра зенитовца Ярослава Ракицкого покинула донецкий «Шахтер»
Девушку на «Лексусе», разгонявшую пешеходов битой, оштрафовали за езду по тротуару на 2 тысячи рублей
На проектирование «коричневой» ветки петербургского метро выделят почти миллиард рублей
Момент наезда на 60-летнюю бабушку и ее 3-летнюю внучку автомобиля в Ленобласти попал на видео
На улице Декабристов поселились «духи деревьев»
Петербуржца два месяца держали в заложниках и требовали за него 1 миллион рублей
Ахилл может стать оракулом игр ЕВРО-2020
Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
Панихида в память трагедии на подлодке «Курск» пройдет в Санкт-Петербурге 12 августа
Пьяный мужчина не смог пополнить мобильный счет и грозил взорвать банкомат в Ленобласти
Педофил-рецидивист три года насиловал мальчиков в Шушарах и деревне в Гатчине
Мать новичка «Зенита» Малкома: Сын никакого расизма не заметил, ему все очень понравилось
В Петербурге задержали второго болельщика «Зенита», подравшегося с ОМОНом
Названы сады и парки, в которых любят гулять туристы в Санкт-Петербурге летом 2019 года
«Сплин», Юрий Каспарян и Баста примут участие в трибьюте «Кино» в Кремле
В Кудрово каршеринг завис между двумя грузовиками
Наркоман на «Рено» проехался по бабушке с 4-летним внуком, отдыхавшим на газоне в Ленобласти
Полиция поймала домушника, который «обнес» элитную квартиру на 18 миллионов рублей
Любовные страсти: Богатый ревнивец похитил бывшую возлюбленную в Ленобласти, запихнув ее в «Кадиллак»
АО «Ростерминалуголь» установило уникальную очистную систему в пруду Кингисеппа
Петербуржцы спасли из Невы уставшего ротвейлера и теперь ищут его хозяев