Пенсионер из Ленобласти пойдет под суд за то, что прописал на даче 44 мигранта

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-06T10:05:21+03:00

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61-летний житель Ленинградской области пойдет под суд за фиктивную регистрацию мигрантов. Согласно документам, в маленьком садовом домике под Петербургом у него приживали 44 человека.

- Установлено, что мужчина в период с апреля по июнь 2019 года умышленно организовал фиктивную постановку на учет 44 иностранных граждан, отразив факт их постоянного пребывания в садовом товариществе «Красногорское» Ломоносовского района Ленобласти, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Естественно, что ответить на вопрос, где в настоящий момент находятся все эти люди, пенсионер не смог. Скорее всего мужчина хотел просто немного заработать на регистрации мигрантов, однако все обернулось уголовным делом.

По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства» мужчине грозит крупный штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, или даже до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU