Петербуржцы спасли из Невы уставшего ротвейлера и теперь ищут его хозяев

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-06T10:07:52+03:00

По словам горожан, пес долго плыл в воде и едва не погиб

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Жители Петербурга выловили из Невы уславшего и замерзшего пса. Собаку в воде неподалеку от Большеохтинского моста заметили утром 6 августа. Люди помогли ротвейлеру выбраться на берег и теперь ищут его хозяев.

- Вытащили из Невы собаку, замерзшую, видимо давно плывет. Может быть, кто знает, чья это, откликнитесь, пожалуйста, очень жалко песика, - пишут горожане в соцсетях.

По словам спасителей, ротвейлер (а пес оказался именно этой породы), воспитанный, слушается команд и даже с ошейником. Каким образом он оказался в воде - большой вопрос. Теперь небезразличные жители Северной столицы думают о том, куда пристроить животное и как найти его хозяев.

Впрочем, в соцсетях тут же нашлись люди, готовые забрать песика к себе домой. Так что если хозяин ротвейлера и не найдется, то на улице пес не останется.

ИСТОЧНИК KP.RU