Петербуржцы спасли из Невы уставшего ротвейлера и теперь ищут его хозяев
Жители Петербурга выловили из Невы уславшего и замерзшего пса. Собаку в воде неподалеку от Большеохтинского моста заметили утром 6 августа. Люди помогли ротвейлеру выбраться на берег и теперь ищут его хозяев.
- Вытащили из Невы собаку, замерзшую, видимо давно плывет. Может быть, кто знает, чья это, откликнитесь, пожалуйста, очень жалко песика, - пишут горожане в соцсетях.
По словам спасителей, ротвейлер (а пес оказался именно этой породы), воспитанный, слушается команд и даже с ошейником. Каким образом он оказался в воде - большой вопрос. Теперь небезразличные жители Северной столицы думают о том, куда пристроить животное и как найти его хозяев.
Впрочем, в соцсетях тут же нашлись люди, готовые забрать песика к себе домой. Так что если хозяин ротвейлера и не найдется, то на улице пес не останется.
ИСТОЧНИК KP.RU