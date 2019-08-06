2019-08-06T11:40:28+03:00
Общество

Названы сады и парки, в которых любят гулять туристы в Санкт-Петербурге летом 2019 года

Гости города не всегда выбирают популярные места для отдыха
Лилия КОЗЛОВА
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Какие парки и сады предпочитают туристы в Санкт-Петербурге этим летомКакие парки и сады предпочитают туристы в Санкт-Петербурге этим летомФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург всегда привлекал большое количество как российских, так и иностранных туристов. Многие из них приезжают самостоятельно, вне экскурсионных групп, для того, чтобы лучшие проникнуться атмосферой города, прогуливаясь по улицам, садам и паркам. Кстати, как оказалось, самый популярный нынешним летом 2019 года среди туристов стал Сад Сен-Жермен, расположенный на Литейном проспекте.

- Самые известные петербургские парки и сады, как мы видим, не обязательно будут и наиболее популярными местами для отдыха у туристов. Они могут отдавать предпочтение небольшим и уютным пространствам в центре Петербурга, - отметил руководитель проекта мобильного приложения «Петербург 24» Александр Гранатович, сотрудники которого провели исследование.

Так, в первую тройку предпочтений у туристов, после Сен-Жермен, вошли Таврический и Итальянский сады, находящиеся также на Литейном проспекте. Летний сад оказался только на четвертом месте, а пятерку завершает Пушкарский сад на Петроградской стороне.

С 6-го по 10-е места заняли: Ботанический сад, Парк имени Бабушкина, Юсуповский сад на Садовой улице, Екатерининский сквер и Михайловский сад.

А вот среди загородных парков выбор более предсказуемый. В топ-5 вошли Павловский парк, Екатерининский парк, Александровский парк в Пушкине и Парк Ораниенбаум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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