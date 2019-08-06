Панихида в память трагедии на подлодке «Курск» пройдет в Санкт-Петербурге 12 августа

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-06T13:14:54+03:00

12 августа в Петербурге отметят 19 лет с момента трагедии на подлодке "Курск" Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году исполняется 19 лет с момента гибели в Баренцевом море атомного крейсера и его экипажа

Изменить размер текста: A A

В будущий понедельник, 12 августа 2019 года, исполняется 19 лет со дня гибели в Баренцевом море атомного подводного крейсера К-141 «Курск» и его экипажа. Тогда трагедия унесла жизни 118 моряков-подводников. В настоящее время в Санкт-Петербурге проживают более 50 семей погибших на АПРК, а 32 члена экипажа и его командир Герой России, капитан 1 ранга Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище. Это самое большое захоронение экипажа «Курска» в России.

- В связи с этим, 12 августа, в Петербурге пройдут традиционные торжественно-траурные мероприятия и отдание воинских почестей под руководством Главного командования ВМФ РФ, - сообщили «КП-Петербург» в клубе моряков-подводников ВМФ Северной столицы.

Так, в 12:00 в понедельник состоится панихида «…по воинам, в море погибшим» в Николо-Богоявленском Морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа АПРК К-141 «Курск».

В 14:00 на мемориале подлодки «Курск» на Серафимовском кладбище пройдет заупокойная лития, во время которой к памятнику возложат венки и цветы на могилы погибших моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU