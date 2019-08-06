Ахилл может стать оракулом игр ЕВРО-2020

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-06T13:50:59+03:00

Знаменитый эрмитажный кот, предсказывавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готов взяться за старое

Изменить размер текста: A A

Белый и пушистый предсказатель с голубыми глазами, известный на весь Петербург эрмитажный кот Ахилл, вновь готов взяться за старое. В преддверии будущего чемпионата Европы по футболу, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге, оракул готовится прогнозировать результаты игр.

- Да, такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят, - рассказали газете «Петербургский дневник» в «Республике кошек».

Впрочем, вряд ли участие пушистого предсказателя станет таким же масштабным как и год назад, когда Ахиллу даже выдали паспорт болельщика, но проявить свои таланты усатый оракул точно сможет.

Напомним, что игры ЕВРО-2020 пройдут в июне-июле 2020 года в 12 городах Европы. Россию будет представлять Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове примет три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов.

ИСТОЧНИК KP.RU