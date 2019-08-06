На проектирование «коричневой» ветки петербургского метро выделят почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-06T15:10:15+03:00

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Уже в 2022 году петербургские власти намерены открыть для пассажиров первые две первые станции шестой, «коричневой»линии метро. Ими станут «Путиловская» и «Казаковская» («Юго-Западная»). Но пока строительство идут, город уже планирует продолжение ветки. На это потратят почти миллиард рублей.

- Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна»для нужд Санкт-Петербурга, - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость, которую готов заплатить город, составляет 990 с небольшим миллионов рублей.

Новый участок длиной 7,81 километра, включающий в себя станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» будет иметь пропускную способность в 40 пар поездов в час. Но главное не это, а то, что в густонаселенные районы города наконец придет метро.

Впрочем, точных сроков завершения работ еще нет, ведь только проект линии будет готов к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU