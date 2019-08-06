Сестра зенитовца Ярослава Ракицкого покинула донецкий «Шахтер»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-06T16:11:11+03:00

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Младшая сестра защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого покинула донецкий «Шахтер», за который сам футболист играл более десяти лет. С ноября 2018 года Дарья Ракицкая была журналистом клубного канала, однако решила покинуть стан многократного чемпиона Украины.

О том, что девушка решила прервать свою карьеру спортивного журналиста, пишет футбольный портал Tribuna.com. Причины, по которым Дарья решила уйти из «Шахтера», не сообщаются.

Напомним, что трансфер самого Ярослава из украинского чемпионата в российский сопровождался большим скандалом. Из-за напряженных отношений двух стран некоторые украинские болельщики восприняли переход Ракицкого в «Зенит» как предательство.

Сам игрок позднее не раз заявлял, что счастлив быть и играть в Петербурге. Напомним, что отец игрока с 1990 года живет в Северной столицы. Младший из двух детей Ярослава Ракицкого родился в апреле 2019 года уже после того, как футболист с женой и старшей дочкой перебрались в город на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU