На кондитерской фабрике в Петербурге произошел пожар

6 Авг. 18:53 2019-08-06T18:53:55+03:00

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Во вторник, 6 августа, на телефон экстренной службы в Санкт-Петербурге в 17:05 поступил звонок. На улице Салова в доме №57 во Фрунзенском районе города произошел пожар. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП.

Прибыв по адресу спустя считанные минуты, пожарные обнаружили, что горит двухэтажное здание, в котором располагается кондитерское производство «Десерт Фэнтези». Так как пламя разгорелось не шуточное, и появилась угроза распространения огня, пожару был присвоен ранг повышенной сложности №1 БИС.

Спасатели развернули шланги, подключили воду и приступили к тушению пожара. Локализовать огонь удалось быстро – через полчаса все уже было закончено.

- К ликвидации пожара было привлечено от РСЧС: 12 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека личного состава, - сообщили в МЧС Петербурга.

В итоге огонь успел охватить 30 квадратных метров производственного цеха. На данный момент специалисты оценивают причиненный ущерб. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU