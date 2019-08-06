2019-08-06T18:53:55+03:00
Происшествия

На кондитерской фабрике в Петербурге произошел пожар

Сгорело 30 квадратных метров производственного цеха
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожарВ Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожарФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 августа, на телефон экстренной службы в Санкт-Петербурге в 17:05 поступил звонок. На улице Салова в доме №57 во Фрунзенском районе города произошел пожар. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП.

Прибыв по адресу спустя считанные минуты, пожарные обнаружили, что горит двухэтажное здание, в котором располагается кондитерское производство «Десерт Фэнтези». Так как пламя разгорелось не шуточное, и появилась угроза распространения огня, пожару был присвоен ранг повышенной сложности №1 БИС.

Спасатели развернули шланги, подключили воду и приступили к тушению пожара. Локализовать огонь удалось быстро – через полчаса все уже было закончено.

- К ликвидации пожара было привлечено от РСЧС: 12 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека личного состава, - сообщили в МЧС Петербурга.

В итоге огонь успел охватить 30 квадратных метров производственного цеха. На данный момент специалисты оценивают причиненный ущерб. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»