Обновленный стадион «Смена» открыли в Санкт-Петербурге

6 Авг. 23:27 2019-08-06T23:27:25+03:00

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В Санкт-Петербурге торжественно открыт стадиона «Смена», где после чемпионата мира по футболу 2018 началась реконструкция. Теперь арена может вмещать три тысячи зрителей, здесь постелен новый натуральный газон последнего поколения. Ближайшая игра, которая состоится на «Смена», пройдет 9 августа. На поле выйдет «Зенит»-2 под руководством Владислава Радимова и молодежная команда «Барселоны».

- Стадион и качество газона - идеальны, созданы все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать, - отметил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, присутствующий на открытии стадиона. - Рад, что у «Зенита» прекрасная Академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодежной командой «Барселоны». Есть, чему поучиться.

Председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина в свою очередь подчеркнула, что развитие молодежного футбола не может происходить без развития инфраструктуры.

- Мы предоставляем нашей Академии абсолютно современный, практически новый стадион, - добавила Илюхина.

ИСТОЧНИК KP.RU