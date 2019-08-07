В Мурино утром полыхал частный дом

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-07T08:40:40+03:00

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Серьезный пожар произошел в под утро 7 августа в областном городе Мурино. Всего в паре минут езды от Петербурга полыхал частный дом. Когда звонок по телефону «01» поступил на пульт дежурного, постройка уже вовсю полыхала.

- В 03:55 07 августа 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино. Горел частный дом на площади 120 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Около часа понадобилось нескольким пожарным расчетам, чтобы справиться с огнем. Лишь ближе к пяти часам утра пламя удалось полностью ликвидировать.

На месте СП работали дежурные смены 94-й пожарно-спасательной части Ленобласти 16-й пожарно-спасательной части Петербурга. Данных о пострадавших при пожаре не поступало, а о причинах возгорания можно лишь догадываться.

Впрочем, местные жители в соцсетях уверенно пишут, что частные дома, еще оставшиеся среди плотной высотной застройки могут мешать кому-либо возвести на их месте очередную жилую многоэтажку.

ИСТОЧНИК KP.RU