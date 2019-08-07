2019-08-07T08:40:40+03:00
Происшествия

В Мурино утром полыхал частный дом

Огонь полностью уничтожил 120 квадратных метров жилой пощади
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Мурино ночью сгорел частный дом. Фото: vk.com/spb_todayВ Мурино ночью сгорел частный дом. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел в под утро 7 августа в областном городе Мурино. Всего в паре минут езды от Петербурга полыхал частный дом. Когда звонок по телефону «01» поступил на пульт дежурного, постройка уже вовсю полыхала.

- В 03:55 07 августа 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино. Горел частный дом на площади 120 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Около часа понадобилось нескольким пожарным расчетам, чтобы справиться с огнем. Лишь ближе к пяти часам утра пламя удалось полностью ликвидировать.

На месте СП работали дежурные смены 94-й пожарно-спасательной части Ленобласти 16-й пожарно-спасательной части Петербурга. Данных о пострадавших при пожаре не поступало, а о причинах возгорания можно лишь догадываться.

Впрочем, местные жители в соцсетях уверенно пишут, что частные дома, еще оставшиеся среди плотной высотной застройки могут мешать кому-либо возвести на их месте очередную жилую многоэтажку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»