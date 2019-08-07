В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-07T10:52:39+03:00

Мошенники украли у жителя Дагестана 12 миллионов рублей. Фото: кадр из фильма

Злоумышленники просто забрали у мужчины деньги и скрылись на каршеринговом авто

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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга ищут двоих неизвестных злоумышленников. которые оставили уроженца Дагестана без 12 миллионов рублей, скопленных на покупку квартиры.

- 6 августа года около 12:00 на парковке одного из торговых центров на проспекте Энгельса злоумышленник представившийся застройщиком, предложил жителю республики Дагестан 1988 года рождения, помощь в поиске и покупке квартиры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Получив от уроженца кавказской республики 12 миллионов рублей, мужчина передал деньги своему подельнику, который сел в каршеринговый «Рено» и уехал в неизвестном направлении. Машину через некоторое время нашли припаркованной на Народной улице, а самих злоумышленников и след простыл.

Поняв, что его банально «развели» 30-летний житель Дагестана пошел в полицию. Там его заявление приняли и завели дело по статье «Мошенничество». Неизвестных злодеев ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU