Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-07T11:24:20+03:00

Работник автомойки угнал дорогую машину клиента и разбил ее на пути из Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Далеко уехать из Петербурга у мужчины не получилось

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Сотрудник автомойки в Приморском районе Санкт-Петербурга рискнул дерзнуть и ухватить «удачу» за хвост. Словно герой из какого-нибудь фильма про бандитов, он запрыгнул в дорогущую машину клиента и укатил в закат. Слишком далеко уехать ему помешали выпитый на радостях алкоголь и препятствия на дороге. Инцидент произошел вчера, 6 августа.

- Во вторник, 6 августа, директор одной коммерческой фирмы обратился в полицию с заявлением об угоне. Его автомобиль «Ауди Q7» за 1,2 миллиона рублей украли с автомойки на Якорной улице, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Сотрудники ГИБДД бросились в погоню. Выследив направление машины, они нашли ее за городом, на 60-м километре автодороги «Кола». Автомобиль стоял раскуроченный после ДТП, за рулем сидел пьяный 35-летний житель Пермского края, работник той самой автомойки, откуда была угнала иномарка.

В отношении мужчины составлен административный протокол за вождение в пьяном виде и заведено уголовное дело по статье «кража». Серьезная плата за короткую, необдуманную поездку на дорогой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU