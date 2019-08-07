2019-08-07T11:24:20+03:00
Происшествия

Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»

Далеко уехать из Петербурга у мужчины не получилось
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Работник автомойки угнал дорогую машину клиента и разбил ее на пути из ПетербургаРаботник автомойки угнал дорогую машину клиента и разбил ее на пути из ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сотрудник автомойки в Приморском районе Санкт-Петербурга рискнул дерзнуть и ухватить «удачу» за хвост. Словно герой из какого-нибудь фильма про бандитов, он запрыгнул в дорогущую машину клиента и укатил в закат. Слишком далеко уехать ему помешали выпитый на радостях алкоголь и препятствия на дороге. Инцидент произошел вчера, 6 августа.

- Во вторник, 6 августа, директор одной коммерческой фирмы обратился в полицию с заявлением об угоне. Его автомобиль «Ауди Q7» за 1,2 миллиона рублей украли с автомойки на Якорной улице, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Сотрудники ГИБДД бросились в погоню. Выследив направление машины, они нашли ее за городом, на 60-м километре автодороги «Кола». Автомобиль стоял раскуроченный после ДТП, за рулем сидел пьяный 35-летний житель Пермского края, работник той самой автомойки, откуда была угнала иномарка.

В отношении мужчины составлен административный протокол за вождение в пьяном виде и заведено уголовное дело по статье «кража». Серьезная плата за короткую, необдуманную поездку на дорогой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»