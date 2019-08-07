2019-08-07T14:05:01+03:00
Общество

Из-за глобального сбоя British Airways рейсы из Лондона в Петербург и обратно отменены

Но только у одной авиакомпании
Петр КИБЕР
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Рейсы British Airways из Лондона в Петербург и обратно отменены.Рейсы British Airways из Лондона в Петербург и обратно отменены.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцам, купившим билеты на рейс авиакомпании British Airways до Лондона сегодня не суждено добраться до столицы Великобритании. Перелет на Туманный Альбион, как и обратный рейс 7 августа не состоятся. Причиной станет глобальный сбой в системе регистрации пассажиров у перевозчика.

- Мы стараемся исправить проблемы в системе регистрации как можно быстрее. Пожалуйста, уточняйте информацию о полете и возможных задержках перед поездкой в аэропорт, - говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь оказались отменены два самолета. Так, в Пулково не прибудет из Лондона рейс BA878, который должен был приземлиться в 14:45 по московскому времени.

Соответственно не состоится и обратный перелет. Рейс BA879 с вылетом в 15:40 из города на Неве также числится в отмененных на онлайн табло аэропорта Пулково.

Когда будет восстановлена система регистрации British Airways - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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