Из-за глобального сбоя British Airways рейсы из Лондона в Петербург и обратно отменены
Петербуржцам, купившим билеты на рейс авиакомпании British Airways до Лондона сегодня не суждено добраться до столицы Великобритании. Перелет на Туманный Альбион, как и обратный рейс 7 августа не состоятся. Причиной станет глобальный сбой в системе регистрации пассажиров у перевозчика.
- Мы стараемся исправить проблемы в системе регистрации как можно быстрее. Пожалуйста, уточняйте информацию о полете и возможных задержках перед поездкой в аэропорт, - говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.
Что касается Санкт-Петербурга, то здесь оказались отменены два самолета. Так, в Пулково не прибудет из Лондона рейс BA878, который должен был приземлиться в 14:45 по московскому времени.
Соответственно не состоится и обратный перелет. Рейс BA879 с вылетом в 15:40 из города на Неве также числится в отмененных на онлайн табло аэропорта Пулково.
Когда будет восстановлена система регистрации British Airways - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU