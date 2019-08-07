2019-08-07T14:26:05+03:00
Происшествия

Туристка из Китая умерла на ужине в петербургском ресторане

В причинах смерти 64-летней женщины разбираются медэксперты
Петр КИБЕР
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Для одной из многоочисленных китайских туристок поездка в Петербург оказалась последней в жизни.Для одной из многоочисленных китайских туристок поездка в Петербург оказалась последней в жизни.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагически закончилась поездка в Санкт-Петербург для 64-летней жительницы Китая. На ужине в ресторане, куда привезли туристическую группу, женщине неожиданно стало плохо. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть туристки.

- Инцидент произошел 6 августа около 19 часов в ресторане «Эклектика» на проспекте Стачек, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Прибывшие на вызов полицейские поговорили с гидом, а также с дочерью умершей. По ее словам, мать страдала проблемами с сердцем, а конкретно аритмией. Возможно это и стало причиной гибели женщины.

Полицейские также считают, что смерть не носит криминального характера, но проверка по факту гибели туристки все же проводится.

Известно, что женщина лишь накануне прибыла в Санкт-Петербург. В городе на Неве туристическая группа должна была провести всего три дня. Один из них стал для гражданки Китая последним в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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