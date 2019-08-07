В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый

7 Авг. 16:06 2019-08-07T16:06:27+03:00

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В Санкт-Петербурге с 9 августа закроют движение по двум мостам: Торговому мосту через Крюков канал в центре города и Доковому мосту в Кронштадте. На обеих переправах будут проводиться ремонтные работы. Капитальное приведение в порядок моста в Адмиралтейском районе затянется почти на год.

- Доковый мост в Кронштадте будет закрыт для транспорта и пешеходов с 9 августа по 1 сентября 2019 года. Сейчас на объекте собираются проводить завершающий этап ремонтных работ, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

А на Торговом мосту капительный ремонт только начинается и продлится с 9 августа этого года до 20 мая 2020 года. Переправа будет закрыта как для автомобилей, так и для пешеходов. Кроме того, закрывается движение по прилегающей к мосту территории на обоих берегах набережной Крюкова канала на пересечении с улицей Союза Печатников. Водителям и пешеходам придется объезжать мост по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому мосту, Минскому переулку и улице Декабристов.

ИСТОЧНИК KP.RU