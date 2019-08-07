2019-08-07T16:06:27+03:00
Общество

В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый

Движение по переправам полностью остановится на время ремонта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
9 августа в Петербурге на ремонт закроют два моста9 августа в Петербурге на ремонт закроют два мостаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге с 9 августа закроют движение по двум мостам: Торговому мосту через Крюков канал в центре города и Доковому мосту в Кронштадте. На обеих переправах будут проводиться ремонтные работы. Капитальное приведение в порядок моста в Адмиралтейском районе затянется почти на год.

- Доковый мост в Кронштадте будет закрыт для транспорта и пешеходов с 9 августа по 1 сентября 2019 года. Сейчас на объекте собираются проводить завершающий этап ремонтных работ, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

А на Торговом мосту капительный ремонт только начинается и продлится с 9 августа этого года до 20 мая 2020 года. Переправа будет закрыта как для автомобилей, так и для пешеходов. Кроме того, закрывается движение по прилегающей к мосту территории на обоих берегах набережной Крюкова канала на пересечении с улицей Союза Печатников. Водителям и пешеходам придется объезжать мост по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому мосту, Минскому переулку и улице Декабристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный продает акции банка «Санкт-Петербург» и авиакомпании «Россия»
145-летие российской тельняшки отметят в Петропавловке
Баскетбольный «Зенит» пополнил тяжелый форвард Уилл Томас
Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной
В Зеленогорске «Аллегро» сбил перебегающего железную дорогу
В заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экомаршрут с животными из Красной книги
Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»
Думская и часть улицы Ломоносова будут пешеходными по праздникам и выходным
В Янино ведрами тушат полыхающий жилой дом
СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»
На чердаках в Центральном районе Петербурга установили сигнализации
Трое детей пострадали в страшной аварии с грузовиком на трассе «Сортавала»
Лахта-Центр показал лестницу со стеклянными «крыльями»
В Ленобласти достроят проблемные дома
7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны
В Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31
Покрас Лампас отметился новым творением в Петербурге
На оголившего гениталии парня в самолете Симферополь-Петербург завели уголовное дело
«Назад в будущее»: По Петербургу на эвакуаторе провезли легендарный DeLorean DMC-12
В Петербурге выросли продажи новых автомобилей
«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт