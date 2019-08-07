Покрас Лампас отметился новым творением в Петербурге

7 Авг. 16:57 2019-08-07T16:57:47+03:00

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Уличный художник-график, работающий под псевдонимом Покрас Лампас, вновь отметился в Петербурге. На этот раз площадкой для творчества стала в прямом смысле слова площадка. Смотровая, в Бертгольд Центре на Гражданской улице.

- Продолжаю взламывать «городскую» среду через крыши — на этот раз в дорогом сердцу Петербурге, - написал сам художник в «Инстаграме».

Покрас Лампас отмечает, что площадка общественного центра доступна для всех, поэтому каждый петербуржец и гость города сможет прийти и оценить творение художника, посмотрев на него собственными глазами.

Поклонники творчества автора остались от нового арт-объекта в полном восторге.

- Безумно-прекрасная идея по форме и содержанию. Когда-нибудь Покрас сделает такую работу, которую из космоса будет видно, - пишут в комментариях под фото восхищенные пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU