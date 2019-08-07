2019-08-07T17:51:33+03:00
Общество

В Ленобласти достроят проблемные дома

Регион проходит реформу долевого строительства
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградкой области началась программа завершения проблемных объектов строительстваВ Ленинградкой области началась программа завершения проблемных объектов строительстваФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области в среду, 7 августа, дан старт программе завершения проблемных объектов. Ряд жилых комплексов, которые бросили застройщики, все-таки возведут предоставят людям, ждущим свои ключи, жилье.

- Ленинградская область — первый регион в России, который зарегистрирует региональный фонд для софинансирования достройки домов. Мы первые в России опробуем новую схему завершения домов региональным фондом. На нас потом будут смотреть все остальные субъекты РФ и брать пример, - заявил губернатор области Александр Дрозденко.

В первую очередь будет достроен ЖК «Шотландия» в Агалатово. Ввод в эксплуатацию двух корпусов обеспечит возможность передачи квартир около 100 участникам строительства. Работы должны начаться до конца ноября 2019 года.

Также Ленобласть уверенно проходит реформу долевого строительства. Область входит в большую четверку в РФ по объемам ввода жилья, уже несколько лет в области возводится свыше 2,5 миллионов квадратных метров жилья в год, около 400 промышленных объектов, не менее 8 миллиардов рублей в год идет на социальные объекты по адресной инвестиционной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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