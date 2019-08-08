2019-08-08T08:40:38+03:00
Происшествия

Новенький «Мерседес» и «КИА» сгорели ночью в Приморском районе

Огонь полностью уничтожил иномарки [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге в очередной раз ночью горели машины. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге в очередной раз ночью горели машины. Фото: vk.com/spb_today
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Новый случай «самовозгорания» автомобилей произошел в Санкт-Петербурге. В ночь на 8 августа в Приморском районе Северной столицы местный жителей разбудили хлопки, взрывы, а потом и вой пожарных сирен. Это полыхали «Мерседес» и кроссовер «КИА».

- 8 августа в 03:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Мебельная дом 33, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, то пламя уже полыхало вовсю. Обгореть успел даже фасад здания, у которого стояли машины. Ликвидировать возгорание удалось лишь к пяти утра.

При этом новенький «Мерседес» (по некоторым данным машина выпущена в 2019 году), был уничтожен огнем полностью. Кроме обгоревшего кузова сохранился лишь номерной знак. От «КИА» осталась лишь половина, но машина в любом случае пойдет под списание.

Учитывая, что чуть больше недели на зад в соседнем микрорайоне, на улице Савушкина также ночью внезапно вспыхнул и полностью сгорел кроссовер «Хенде», местные жители не без оснований подозревают поджог.

В Приморском районе ночью сгорели "Мерседес" и "КИА". Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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