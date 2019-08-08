2019-08-08T09:02:36+03:00
Общество

Ради музыкального фестиваля Ruskeala Symphony в Рускеалу пустят бюджетные «Ласточки»

Воспользоваться подешевевшими до 300 с небольшим рублей поездами можно будет 9 и 11 августа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из Петербурга в Рускеалу и обратно пустят бюджетные Ласточки".Из Петербурга в Рускеалу и обратно пустят бюджетные Ласточки".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Уже в ближайшие выходные в карельской Рускеале состоится традиционный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Уже в пятницу, 9 августа, начнутся первые мероприятия. Начнут подъезжать на место и участники события. Чтобы им и гостям фестиваля было удобнее и дешевле добраться до места, в Рускеалу из Петербурга и обратно пустят бюджетные «Ласточки».

- При покупке билетов в экономический и базовый классы на поезда «Ласточка» № 825/826 сообщением Санкт-Петербург – Рускеала - Санкт-Петербург пассажиры могут воспользоваться акцией «1 километр = 1 рубль», - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Таким образом билет в одну сторону обойдется всего в 303 рубля, при том, что обычно его цена начинается от 400 рублей. Стоимость проезда в бизнес-классе с учетом сервиса составит 1 429 рублей.

Акция касается двух пар поездов, которые пустят специально к фестивалю. С Финляндского вокзала электрички с номерами 825 уйдут в 13:20 9 августа (прибытие в Рускеалу в 18:30) и 10 августа в 8:00 (прибытие в 12:45).

Из Рускеалы «Ласточки» уйдут в 22:50 9 числа и 23:40 10-го. В город на Неве поезда придут глубокой ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино
На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл
Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды
Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой
В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»
Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам
Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать
На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»
Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы
В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони
СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске
В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан
На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина
За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело
Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы