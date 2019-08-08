Ради музыкального фестиваля Ruskeala Symphony в Рускеалу пустят бюджетные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-08T09:02:36+03:00

Из Петербурга в Рускеалу и обратно пустят бюджетные Ласточки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воспользоваться подешевевшими до 300 с небольшим рублей поездами можно будет 9 и 11 августа

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Уже в ближайшие выходные в карельской Рускеале состоится традиционный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Уже в пятницу, 9 августа, начнутся первые мероприятия. Начнут подъезжать на место и участники события. Чтобы им и гостям фестиваля было удобнее и дешевле добраться до места, в Рускеалу из Петербурга и обратно пустят бюджетные «Ласточки».

- При покупке билетов в экономический и базовый классы на поезда «Ласточка» № 825/826 сообщением Санкт-Петербург – Рускеала - Санкт-Петербург пассажиры могут воспользоваться акцией «1 километр = 1 рубль», - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Таким образом билет в одну сторону обойдется всего в 303 рубля, при том, что обычно его цена начинается от 400 рублей. Стоимость проезда в бизнес-классе с учетом сервиса составит 1 429 рублей.

Акция касается двух пар поездов, которые пустят специально к фестивалю. С Финляндского вокзала электрички с номерами 825 уйдут в 13:20 9 августа (прибытие в Рускеалу в 18:30) и 10 августа в 8:00 (прибытие в 12:45).

Из Рускеалы «Ласточки» уйдут в 22:50 9 числа и 23:40 10-го. В город на Неве поезда придут глубокой ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU